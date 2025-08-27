Путин поддержал курс Минфина и ЦБ на смягчение денежно-кредитной политики

Темы роста экономики по итогам 2025 года составят не менее 1,5%. Сбалансированный бюджет позволит Центробанку смягчить ДКП.

27 августа 2025 года Президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства поддержал подход Минфина и Центробанка: сбалансированный бюджет даст возможность смягчить денежно-кредитную политику (ДКП).

«Вы знаете, что там нюансов очень много с точки зрения обеспечения темпов экономического роста. Но в целом, разумеется, я такой подход поддерживаю», — заявил Владимир Путин.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что в 2025 году были достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики. По оценке Минэкономразвития, в 2025 году темпы экономического роста будут составлять не менее 1,5%.

«Сбалансированный бюджет даст больше возможностей Центральному банку для того, чтобы денежно-кредитная политика смягчалась, а это значит, более доступными будут кредитные ресурсы, больше ресурсов появится в отраслях экономики», — объяснил Силуанов.

Также он добавил, что сбалансированный бюджет в 2026 году даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию.

Недавно мы писали, что директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган не исключает снижения ключевой ставки до конца 2025 года.