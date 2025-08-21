Директор департамента ЦБ: ключевую ставку могут понизить до конца 2025 года

Если инфляция будет замедляться быстрее, то ЦБ может снизить ключевую ставку. Но эксперт не исключает, что она будет держаться на уровне 18% до достижения целевых показателей.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган не исключает, что до конца 2025 года Центробанк снизит ключевую ставку.

Это будет зависеть от того, насколько развитие экономики начнет соответствовать ожиданиям. Он добавил, что окончательное решение по ключевой ставке еще не принято.

«Если события будут развиваться в соответствии с базовым сценарием, то пространство для снижения ставки в 2025 году, конечно, еще остается. Но снижение ставки не предрешено», — сказал Андрей Ганган.

Высокая ключевая ставка замедляет инфляцию, снижает рост цен на жилье и влияет на укрепление рубля. Сейчас ЦБ собирается изменить курс и смягчить денежно-кредитную политику, чтобы позволить экономике расти.

В базовом сценарии регулятор ждет, что в 2025 году инфляция составит 6-7%, а в последующие годы будет держаться в районе 4%. Такому прогнозу соответствует ключевая ставка 16,3-18% с августа по декабрь 2025 года и 12-13% в 2026 году.

Если инфляция начнет замедляться быстрее, то ключевая ставка может быть еще меньше. Но Андрей Ганган не исключает, что она сохранится на уровне 18% — до тех пор, пока целевые показатели не будут достигнуты.

В июле 2025 года ЦБ снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых.

