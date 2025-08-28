Работодателей хотят обязать отпускать сотрудников на День знаний — законопроект уже в Госдуме

Сейчас сотрудник может попросить у работодателя выходной в День знаний 1 сентября, но тот не обязан его предоставлять. Депутаты хотят это изменить.

27 августа 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому работодатель обязан предоставить сотрудникам с детьми один день неоплачиваемого отпуска в связи с началом учебного года.

Сейчас работодатели могут предоставить сотрудникам выходной на День знаний, но это зависит исключительно от желания работодателей и производственной ситуации.

«На практике это нередко приводит к отказу в предоставлении времени для участия в празднике День знаний по уважительной и социально значимой причине», — сказано в пояснительной записке.

Авторы проекта отмечают, что участие родителей в мероприятиях 1 сентября имеет важное значение для ребенка, создает позитивный настрой на начало учебного года и укрепляет семейные ценности.

Изменения позволят устранить неопределенность в законе и гарантировать сотрудникам право на выходной 1 сентября.

Если законопроект примут, он вступит в силу со для официального опубликования.