СФР поменяет формы решений и актов для проверок работодателей + новая форма

С 1 сентября 2025 бизнес не будет ежегодно подтверждать основной вид деятельности. Для этого СФР подготовил документы.

Соцфонд подготовил поправки в формы решений и актов, применяемых при проверках работодателей в рамках контроля за уплатой страховых взносов на травматизм. Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА (ID проекта – 159691).

Действующие формы решений и актов для проверок работодателей при контроле за уплатой взносов на травматизм утверждены приказом СФР от 31.05.2023 № 933.

Но законом от 28.12.2024 № 529-ФЗ отменили обязанность компаний и ИП ежегодно подтверждать основной вид экономической деятельности, кроме юрлиц по месту нахождения их обособленных подразделений.

В связи с этим СФР подготовил новую форму акта выездной проверки правильности расчета, своевременности и полноты уплаты взносов страхователем, правильности подтверждения им основного вида экономической деятельности.

Также СФР введет новую форму — решения о несоответствии сведений об основном виде деятельности страхователя.