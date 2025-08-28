Родителей, которые вышли из декрета раньше, предлагают освободить от НДФЛ

Сейчас при выходе из отпуска по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет остается право на пособие. Но НДФЛ с зарплаты «съедает» его часть.

Депутаты от фракции «СРЗП» предлагают освободить от уплаты НДФЛ родителей, которые вышли из декрета до достижения ребенком возраста полутора лет. Законопроект направлен на отзыв в правительство.

Авторы напомнили, что с 2024 года у тех, кто раньше вышел из декрета, остается право на ежемесячное пособие.

Раньше право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохранялось только в случае, если родитель работал неполное рабочее время или на дому и продолжал осуществлять уход за ребенком. Изменения ввели с целью материальной поддержки работающих родителей и стимулирования их к досрочному (до достижения ребенком 1,5 лет) выходу на работу из отпуска по уходу.

Но теперь при выходе на работу из декрета ранее 1,5 лет возникает обязанность платить НДФЛ. То есть фактически часть пособия возвращается государству, что снижает эффективность ранее предоставленной меры поддержки, отметили депутаты.

«Законопроект направлен на устранение подобной ситуации и освобождение от НДФЛ доходов лиц, вышедших на работу (службу) из отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет», — указано в пояснительной записке.

Налоговая льгота позволит в полной мере воспользоваться мерой поддержки и снизит финансовую нагрузку на семьи, улучшит их материальное положение.