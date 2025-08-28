В месяце превышения лимита в 60 млн на УСН операции НДС еще пока не облагаются

Минфин пояснил, когда именно будет утрачено право на освобождение от НДС после превышения лимита.

Минфин спросили – должна ли компания на УСН платить НДС с доходов от продажи помещения, если на момент подписания акта приема-передачи недвижимости доход компании не превышал 60 млн, но в течение нескольких месяцев превысит этот лимит.

В письме от 24.06.2025 № 03-07-11/61264 ведомство напомнило, что бизнес на УСН освобожден от НДС, если годовой доход не превышает установленный предел – 60 млн рублей (п. 1 ст. 145 НК).

А если доход по УСН превысил эту сумму – такие компании и ИП утрачивают право на освобождение от НДС начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место такое превышение. То есть они должны рассчитывать и платить НДС.

Соответственно, если с 1 января 2025 компания на УСН имела основания для освобождения от НДС, и у нее в соответствующем месяце сумма доходов превысила 60 млн рублей, операции этой компании в месяце превышения лимита НДС не облагаются, — ответил Минфин.

