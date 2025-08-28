При определении отчетного типа кодов ОКВЭД Росстат будет использовать три показателя

Если компания одновременно занимается несколькими видами деятельности, то Росстат определит, на какую из них приходится больше, чтобы верно указать ОКВЭД.

С 1 сентября 2025 года вступит в силу постановление правительства от 27.05.2025 № 728. Согласно документу, коды ОКВЭД будут делиться на два типа:

заявительный — который указывают при регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

отчетный — определяется Федеральной службой государственной статистики (Росстат) на основе анализа фактической деятельности хозяйствующего субъекта.

При определении отчетного типа кодов Росстат использует следующие три показателя:

Оборот (при производстве, оказании услуг). Валовая прибыль (при торговле). Общий объем выручки (для индивидуальных предпринимателей).

«Изменить основной код заявительного типа с 1 сентября возможно до того, как Федеральная служба государственной статистики определит его по отчетности. Дополнительные коды можно менять в любое время», — сказано на сайте ФНС.

Если бизнес одновременно занимается разными видами деятельности, то показатели по ним будут складывать, чтобы понять, на какое направление приходится больше. Если доли окажутся равными, то основным укажут код ОКВЭД, который был в прошлом году.

Кроме того, компаниям больше не придется подтверждать основной ОКВЭД в Соцфонде. Источником такой информации станут выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Однако предпринимателям по-прежнему нужно сдавать статистические отчеты в Росстат.