Самозанятые могут дать сервисам подработки право формировать чеки от их имени

Сервисы, которые предлагают подработку, могут получить полномочия от самозанятых и сами выдавать чеки плательщиков налога на профессиональный доход.

Если самозанятый сотрудничает с сервисами подработки, то в приложении «Мой налог» их можно подключить как партнеров, чтобы компании формировали чеки и пересылали их заказчикам услуг.

В чате ФНС в мессенджере Telegram спросили, могут ли такие сервисы как подработки как ООО «Вентра» или ООО «ВФМ Технолоджи» (Джем Работа) формировать чеки за самозанятых или самим плательщикам налога нужно это делать в мобильном приложении «Мой налог».

«Если вы уполномочите ООО "Вентра" (программный продукт Ventra Go) или ООО "ВФМ Технолоджи" (продукт Джем работа) на реализацию прав и обязанностей, формирование чеков будет осуществляться партнером», — сказал представитель ФНС.

Предоставить полномочия компаниям можно через приложение «Мой налог» или через кредитную организацию. В таком случае сервисы по подработке как операторы электронных площадок будут вести информационный обмен с налоговыми органами, включая получение информации о применении НПД.