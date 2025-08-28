Власти будут получать сведения о земельных участках и стройках от Роскадастра

В России ввели дополнительный механизм уточнения сведений об уже учтенных объектах недвижимости (земельных участках, объектах капстроительства), в том числе для их последующего налогообложения. Об этом рассказал начальник управления налогообложения имущества ФНС Алексей Лащенов.

Согласно закону от 31.07.2025 № 344-ФЗ, власти субъектов РФ и муниципальных образований смогут заключать с публично-правовой компанией «Роскадастр» соглашения:

о внесении уточненных сведений в ЕГРН, кадастровом учете и (или) регистрации прав — в отношении ранее учтенных земельных участков, права на которые возникли до вступления в силу закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ о госрегистрации прав на недвижимое имущество;

выявлении, сборе, систематизации данных об объектах капстроительства , сведения о которых отсутствуют в ЕГРН;

выявлении земельных участков, пригодных для вовлечения в экономический оборот, а также объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН.

Форму типового соглашения утвердит кабмин.

Так рассчитывают увеличить поступления налогов на имущество в бюджет, в том числе благодаря уточнению сведений ЕГРН и дополнительному вовлечению в оборот объектов недвижимости.

Размер возмещения затрат за выполнение предусмотренных соглашениями мероприятий не должен превышать 50% от доходов бюджета субъекта РФ или муниципального образования от исполнения соглашений на срок не менее пяти лет с даты начала зачисления этих доходов.

Росреестр по согласованию с Минфином и ФНС утвердит перечень сведений и информации об объектах недвижимости, передаваемых налоговиками по запросам органов власти для финансирования по соглашениям. Форму, порядок заполнения, формат и порядок представления сведений начиная с 2027 года утвердит ФНС.