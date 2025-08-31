Налоговики: есть 3 способа получить имущественный вычет по НДФЛ
Получить имущественный вычет можно:
Способ
Что сделать
По окончании года — в налоговом органе
Нужно подать декларацию по форме 3-НДФЛ
До окончания налогового периода — у работодателя
Необходимо письменное заявление сотрудника в налоговый орган. Направленное в ответ из ИФНС уведомление работодателю будет основанием для неудержания НДФЛ из свыплачиваемых физлицу доходов до конца года.
По окончании года в упрощенном порядке
Без подачи декларации и документов, подтверждающих право на вычет. Вся имеющаяся информация поступит в налоговый орган от банков. На основании этих данных при наличии у налогоплательщика права на вычет в личный кабинет физлица будет направлено предзаполненное заявление.
Нужно только:
УФНС напоминает, что имущественный вычет на покупку жилья дают в размере не более 2 млн рублей, а если в ипотеку вычет за уплаченные проценты по ней – не более 3 млн.
