ЦОК ОК МП 29.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: НДС и налог на прибыль: изменения и важные вопросы →
Имущественный вычет

Налоговики: есть 3 способа получить имущественный вычет по НДФЛ

На имущественный налоговый вычет могут претендовать граждане, являющиеся налоговыми резидентами РФ и получающие доходы, с которых удерживается налог по ставке 13%.

Получить имущественный вычет можно:

Способ

Что сделать

По окончании года — в налоговом органе

Нужно подать декларацию по форме 3-НДФЛ

До окончания налогового периода — у работодателя

Необходимо письменное заявление сотрудника в налоговый орган. Направленное в ответ из ИФНС уведомление работодателю будет основанием для неудержания НДФЛ из свыплачиваемых физлицу доходов до конца года.

По окончании года в упрощенном порядке

Без подачи декларации и документов, подтверждающих право на вычет. Вся имеющаяся информация поступит в налоговый орган от банков. На основании этих данных при наличии у налогоплательщика права на вычет в личный кабинет физлица будет направлено предзаполненное заявление.

Нужно только:

  • указать номер расчетного счета;

  • подписать электронной подписью;

  • направить в налоговый орган на проверку.

УФНС напоминает, что имущественный вычет на покупку жилья дают в размере не более 2 млн рублей, а если в ипотеку вычет за уплаченные проценты по ней – не более 3 млн.

Автор

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO