Юрлицо может оплатить путевки для членов семьи. Но в расходах учесть не получится

Если отплачивают отдых сотрудникам, нужно удерживать НДФЛ и страховые взносы. А если членам семьи – то не нужно.

Компания на УСН с объектом «Доходы» может оплатить путевки на отдых членам семьи сотрудников со своего расчетного счета. При этом затраты на путевки не включают в состав расходов, так как их закрытый перечень есть в ст. 346.16 НК, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

На стоимость путевок для сотрудников начисляют страховые взносы (кроме случаев, когда путевки санаторно-курортные). А для членов семьи (супругов, детей и т. д.) страховые взносы не начисляют, так как нет трудовых отношений.

От НДФЛ освобождаются санаторно-курортные путевки, соответствующие условиям ст. 217 НК: отдых в РФ, одна путевка в год.

С турпутевок для сотрудников НДФЛ удерживают, так как это доход в натуральной форме.

А вот с членов семьи, которые не состоят в трудовых отношениях, НДФЛ удерживается только при наличии письменного заявления сотрудника.

Подтвердить передачу путевок сотрудникам и членам их семей нужно актами.

Условие о компенсации путевок следует закрепить в ЛНА или коллективном договоре, рекомендует эксперт.

Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.

Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!

Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.