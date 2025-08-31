Как рассчитать и уплатить страховые взносы при закрытии ИП: налоговики объяснили

За полный календарный год ведения детяльности индивидуальные предприниматели платят фиксированную сумму страховых взносов за себя.

В случае прекращения предпринимателем своей деятельности в течение года, размер фиксированных взносов определяется пропорционально количеству полных календарных месяцев, а также дней в неполном месяце по дату снятия ИП с учета в налоговых органах включительно.

Срок уплаты фиксированных взносов, а также дополнительных в размере 1% с дохода, превысившего за этот период 300 тыс. руб. (если такое превышение было) — не позднее 15 календарных дней с даты снятия ИП с учета.

ИП, делающий выплаты и иные вознаграждения физлицам, обязан до дня подачи в регистрирующий налоговый орган заявления о прекращении деятельности представить расчет по страховым взносам (РСВ) за период — с начала расчетного периода по день представления РСВ включительно.

Страховые взносы за работников нужно уплатить в течение 15 календарных дней со дня подачи РСВ.

Для корректного расчета взносов в фиксированном размере с начала расчетного периода по дату внесения записи о прекращении деятельности ИП в ЕГРИП УФНС рекомендует воспользоваться сервисом ФНС «Калькулятор расчета страховых взносов».