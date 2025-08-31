🏡 Оплатить покупку квартиры можно 6 способами
Телаграм-канал портала «Госуслуги» приводит следующие способы:
Способ
Особенности
Наличными
Деньги лучше снять заранее — уточнив лимиты, возможную комиссию и наличие нужной суммы к выдаче в банкомате или отделении банка.
Продавец должен собственноручно написать расписку.
Безналичный расчет
При переводе может взиматься комиссия. Нужно полностью указать назначение платежа. Можно использовать сервис для безопасных расчетов в банке — с переводом денег после регистрации прав.
Банковская ячейка
В банке арендуется ячейка, куда покупатель кладет деньги. Продавец получает к ним доступ при выполнении условий договора — обычно после перехода права собственности.
Депозит нотариуса
Покупатель переводит деньги на депозитный счет нотариуса под его ответственность. Условия получения этой суммы продавцом фиксируются в договоре. Когда они будут выполнены, нотариус сам переведет деньги.
Этот вариант можно использовать как при личном визите к нотариусу, так и удаленно — если стороны сделки в разных городах.
Аккредитив
Деньги поступают на специальный счет в банке и остаются на нем до получения выписки из ЕГРН о новом собственнике. После этого банк переводит деньги на счет продавца. Стоимость аккредитива может быть фиксированной или зависеть от суммы сделки — нужно уточнять в банке.
Счет эскроу
Обычно используется при покупке новостроек и ипотеке. Деньги покупателя хранятся на специальном счете в банке, который финансирует строительство. Застройщик получает к ним доступ только после сдачи объекта.
Забрать эту сумму по желанию покупатель не может. Но их можно получить, если застройщик не выполнит свои обязательства.
Суммы на счете эскроу застрахованы на 10 млн рублей.
