🏡 Оплатить покупку квартиры можно 6 способами

Покупатель переводит деньги на депозитный счет нотариуса под его ответственность. Условия получения этой суммы продавцом фиксируются в договоре. Когда они будут выполнены, нотариус сам переведет деньги.

Этот вариант можно использовать как при личном визите к нотариусу, так и удаленно — если стороны сделки в разных городах.