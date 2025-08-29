При назначении единого пособия учтут полученное наследство

Если зарегистрировано право собственности на имущество, полученное в наследство, СФР его учтет при оценке нуждаемости.

СФР уточнил порядок назначения единого пособия. Его назначают семьям с доходом ниже прожиточного минимума в регионе проживания после проведения комплексной оценки нуждаемости.

«Одним из критериев при определении права на выплату является имущество, принадлежащее семье на день обращения за пособием», — отметил фонд.

Если на момент подачи заявления право собственности члена семьи на имущество, которое он получил по наследству, зарегистрировано в Росреестре – это имущество будет учитываться.

Например:

Семья с двумя детьми подала заявление на единое пособие. У них в собственности есть квартира 54 кв. м. В прошлом году супруга заявителя получила по наследству квартиру площадью 33 кв. м. На момент подачи заявления на единое пособие право собственности на квартиру зарегистрировано, и супруга заявителя является ее владельцем. При оценке имущественной обеспеченности семьи учтут обе квартиры. В данном случае, на каждого члена семьи приходится менее 24 кв. м., поэтому пособие дадут.

Если член семьи владеет долей имущества, полученного по наследству, то ее учтут только при размере 1/3 и более от общей площади совокупно на всех членов семьи, — подчеркнул СФР.

То есть, если доля заявителя в квартире, полученной в наследство, составляет 1/4 — это имущество не будут учитывать при назначении выплаты.