Для назначения единого пособия общая площадь квартиры должна быть не более 24 кв. м на человека, а дома – не более 40 квадратов
При обращении за единым пособием у семьи может быть одновременно несколько объектов недвижимости и транспорта. Учтут все, что есть на день обращения, сообщает Минтруд.
Какие установлены ограничения по недвижимости:
квартиры или комнаты любой площади: если их несколько, суммарная площадь не должна превышать 24 кв. м на 1 человека;
дом: если несколько, общая площадь не должна быть более 40 кв. м на человека;
садовый дом (дача) — любой площади;
один гараж или машиноместо.
Но 2 гаража или машиноместа могут иметь:
многодетные семьи;
семьи, получившие транспорт по программе соцподдержки;
инвалиды.
Также в собственности может быть одно нежилое помещение.
Площадь земельных участков:
до 0,25 га — в городе;
до 1 га — на селе.
Предельная площадь земельных участков определяется по месту регистрации семьи, а не по месту расположения участка.
Если среди собственников — не только члены семьи заявителя, то учитываются только доли от 1/3 и больше.
У семьи может быть автомобиль или мотоцикл.
2 транспортных средства могут иметь:
многодетные семьи;
семьи, получившие транспорт по программе соцподдержки;
инвалиды.
Также можно иметь:
трактор или комбайн младше 5 лет, или два — если семья получила такую технику как меру поддержки;
катер или моторную лодку младше 5 лет.
Технику и суда старше 5 лет не учитывают.
Учтут и проценты по вкладам. Но если вклад закрыли более 6 месяцев назад, при оценке нуждаемости семьи его не учитывают.
Также не учитывают доходы от вкладов по номинальным счетам, открытым на детей в возрасте до 18 лет, находящихся под опекой.
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