Для назначения единого пособия общая площадь квартиры должна быть не более 24 кв. м на человека, а дома – не более 40 квадратов

Минтруд уточнил, какое имущество может быть у семьи в 2025 году для обращения за единым пособием.

При обращении за единым пособием у семьи может быть одновременно несколько объектов недвижимости и транспорта. Учтут все, что есть на день обращения, сообщает Минтруд.

Какие установлены ограничения по недвижимости:

квартиры или комнаты любой площади: если их несколько, суммарная площадь не должна превышать 24 кв. м на 1 человека;

дом : если несколько, общая площадь не должна быть более 40 кв. м на человека;

садовый дом (дача) — любой площади;

один гараж или машиноместо.

Но 2 гаража или машиноместа могут иметь:

многодетные семьи;

семьи, получившие транспорт по программе соцподдержки;

инвалиды.

Также в собственности может быть одно нежилое помещение.

Площадь земельных участков:

до 0,25 га — в городе;

до 1 га — на селе.

Предельная площадь земельных участков определяется по месту регистрации семьи, а не по месту расположения участка.

Если среди собственников — не только члены семьи заявителя, то учитываются только доли от 1/3 и больше.

У семьи может быть автомобиль или мотоцикл.

2 транспортных средства могут иметь:

многодетные семьи;

семьи, получившие транспорт по программе соцподдержки;

инвалиды.

Также можно иметь:

трактор или комбайн младше 5 лет, или два — если семья получила такую технику как меру поддержки;

катер или моторную лодку младше 5 лет.

Технику и суда старше 5 лет не учитывают.

Учтут и проценты по вкладам. Но если вклад закрыли более 6 месяцев назад, при оценке нуждаемости семьи его не учитывают.

Также не учитывают доходы от вкладов по номинальным счетам, открытым на детей в возрасте до 18 лет, находящихся под опекой.