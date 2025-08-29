ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
Обзор судебной практики

Правомерность приостановки операций по счетам не связана с правомерностью решения по проверке

Если результаты выездной налоговой проверки суд признал недействительными, это не значит, что налоговая заплатит проценты за время приостановки операций по счетам.

По результатам выездной проверки налоговая доначислила компании НДС и налог на прибыль, а также приостановила операции по счету. Организация оспорила в суде это решение, его признали недействительным.

Также компания потребовала у налоговой выплатить проценты в порядке п. 9.2 ст. 76 НК – из-за неправомерной блокировки счета. Налоговики отказались, и организация обратилась в суд.

Первая инстанция поддержала налоговую, а апелляция – компанию. АС Северо-Западного округа постановлением от 05.08.2025 по делу № А52-3460/2024 поддержал суд первой инстанции. Кассация пришла к таким выводам:  

  • в ходе проверки не нарушили порядок принятия обеспечительных мер;

  • меры отменили на следующий день после вступления в силу решения суда о недействительности проверки;

  • проценты по п. 9.2 ст. 76 НК начисляются только в том случае, если налоговым органом нарушен срок отмены решения о приостановлении операций или срок направления в банк решения об отмене блокировки. В данном случае сроки не нарушались;

  • проценты носят компенсационный характер. Налогоплательщик не вправе обогащаться за счет бюджета;

  • правомерность блокировки операций по счетам не связана с законностью итогов проверки.

