Правомерность приостановки операций по счетам не связана с правомерностью решения по проверке

Если результаты выездной налоговой проверки суд признал недействительными, это не значит, что налоговая заплатит проценты за время приостановки операций по счетам.

По результатам выездной проверки налоговая доначислила компании НДС и налог на прибыль, а также приостановила операции по счету. Организация оспорила в суде это решение, его признали недействительным.

Также компания потребовала у налоговой выплатить проценты в порядке п. 9.2 ст. 76 НК – из-за неправомерной блокировки счета. Налоговики отказались, и организация обратилась в суд.

Первая инстанция поддержала налоговую, а апелляция – компанию. АС Северо-Западного округа постановлением от 05.08.2025 по делу № А52-3460/2024 поддержал суд первой инстанции. Кассация пришла к таким выводам: