Правомерность приостановки операций по счетам не связана с правомерностью решения по проверке
По результатам выездной проверки налоговая доначислила компании НДС и налог на прибыль, а также приостановила операции по счету. Организация оспорила в суде это решение, его признали недействительным.
Также компания потребовала у налоговой выплатить проценты в порядке п. 9.2 ст. 76 НК – из-за неправомерной блокировки счета. Налоговики отказались, и организация обратилась в суд.
Первая инстанция поддержала налоговую, а апелляция – компанию. АС Северо-Западного округа постановлением от 05.08.2025 по делу № А52-3460/2024 поддержал суд первой инстанции. Кассация пришла к таким выводам:
в ходе проверки не нарушили порядок принятия обеспечительных мер;
меры отменили на следующий день после вступления в силу решения суда о недействительности проверки;
проценты по п. 9.2 ст. 76 НК начисляются только в том случае, если налоговым органом нарушен срок отмены решения о приостановлении операций или срок направления в банк решения об отмене блокировки. В данном случае сроки не нарушались;
проценты носят компенсационный характер. Налогоплательщик не вправе обогащаться за счет бюджета;
правомерность блокировки операций по счетам не связана с законностью итогов проверки.
