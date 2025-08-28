«Яндекс» получил 42 штрафа за отказ предоставить ФСБ доступ к «Яндекс ID» и «Алисе»
Мировые судьи районов Хамовники и Замоскворечье в Москве в течение года 42 раза штрафовали «Яндекс» и его дочерние компании по статье 19.5 КоАП РФ (невыполнение предписаний).
Сумма каждого штрафа составила 10 000 рублей.
Причина — отказ компании предоставить ФСБ круглосуточный доступ к своим сервисам. В числе затребованных ресурсов:
умный дом с «Алисой»,
«Яндекс ID» (единый аккаунт для почты и других сервисов),
«Афиша», «Мессенджер», «Маркет», «Недвижимость», «Аренда», «Метрика», «Локатор», «Диск» и другие.
Последнее решение суда было вынесено в июне 2025 года — тогда «Яндекс» оштрафовали за отказ открыть доступ к «умному дому с Алисой».
Представители компании на заседания не являлись. О том, сохраняются ли претензии спецслужб к «Яндексу» сейчас, не сообщается.
