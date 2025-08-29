Новый закон о платформенной экономике предлагают дополнить. Требований к маркетплейсам будет больше

Сенатор хочет усилить контроль за оборотом маркируемых товаров, урегулировать критерии выставления оценок и заставить площадки отвечать за продавцов.

Сенатор Андрей Кутепов предложил уточнить законодательство о платформенной экономике. В частности, предлагается усилить контроль за продажей товаров, подлежащих маркировке. Обращение направлено вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Сенатор указал, что принятое законодательство о платформенной экономике стало существенным шагом к регулированию деятельности маркетплейсов».

«При этом комитет полагает необходимым продолжить указанную работу, так как законы не учитывают следующее: недостаточное регулирование вопроса обеспечения эффективного контроля за оборотом маркируемых товаров, борьбы с контрафактной и некачественной продукцией, защиты прав потребителей. Ограниченность существующих требований создает лазейки для недобросовестных продавцов, позволяя реализовывать немаркированную продукцию через маркетплейсы», — отметил Кутепов.

Также он предлагает рассмотреть возможность регулирования «правил и порядка применения скидок на товары партнеров-продавцов за счет оператора цифровой платформы».

«Кроме того, в комитет поступили предложения относительно: установления солидарной ответственности маркетплейсов за легальность товара, сертификацию и уплату налогов продавцами и исполнителями; установления возможности владельцам пунктов выдачи заказов заключать договоры с несколькими маркетплейсами», — говорится в обращении.

Кроме того, предлагается ввести критерии выставления оценок, влияющих на рейтинг продавца и связанных с его действиями. Сейчас многие отрицательные отзывы пользователей не относятся к продавцу, а связаны с деятельностью маркетплейса, считает Кутепов. Это задержка доставки, доставка поношенных вещей и прочее.

Продавцы просят добавить указание причины выставления негативной оценки покупателем, вернуть видимость для покупателей всех оценок (независимо от комментариев и фото) и ввести значимость отзывов за последний месяц. Это позволит сократить количество отзывов от конкурентов и убрать перекос в сторону крупных поставщиков, добавил Кутепов.