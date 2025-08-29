Прогноз: какие профессии будут востребованы через 10 лет
Агентство стратегических инициатив (АСИ) определило, какие профессии в пяти ключевых отраслях экономики будут пользоваться спросом в течение 10 лет.
Сфера
Прогноз
В сельском хозяйстве
Нужны агроаналитики данных, которые работают со спутниковым и сенсорным мониторингом, собирают информацию с датчика температуры и влажности. Также отрасли понадобятся операторы автономной техники и беспилотных летательных аппаратов.
В энергетике
Будут востребованы специалисты, которые умеют работать с умными сетями и возобновляемыми источниками энергии. Будет спрос на инженеров по проектированию и обслуживанию энергосистем.
В строительстве
Главным направлением останется информационное моделирование зданий с помощью технологии единой согласованной системы 3D-моделей, а не отдельных чертежей. Также понадобятся специалисты, способные оценить экологический эффект строительных решений.
В промышленности
Одним из главным направлений будет работа с роботизированными производствами и технологиями цифрового моделирования. Нужны те, кто будет управлять такими системами и сможет интегрировать их в производственные процессы.
Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз.
«Привычные профессии меняются, требования к ним становятся более комплексными, и навыки будущих работников должны сочетать технические, социальные и управленческие умения», — сказала главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.
В АСИ считают, что в ближайшие 10 лет спрос на специалистов изменится из-за влияния цифровизации и модернизации.
