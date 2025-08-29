Проценты по целевому кредиту учитывают в расходах на дату выплаты по договору

Минфин уточнил порядок признания в расходах процентов по договору между специализированным застройщиком и уполномоченным банком.

Датой несения расходов в виде процентов по целевому кредиту, который специализированный застройщик взял в уполномоченном банке, признается дата, предусмотренная кредитным договором для уплаты (подп. 12 п. 7 ст. 272 НК).

Об это сообщил Минфин в письме от 09.07.2025 № 03-03-06/3/66825.

Ведомство напомнило, что дата расходов в виде процентов по кредиту по закону о долевом строительстве от 30.12.2004 № 214-ФЗ – это дата уплаты по кредитному договору.

Целевой кредит – это кредит на строительство многоквартирного дома или иного объекта недвижимости в соответствии с условиями договора между застройщиком и кредитором. Он может быть использован только на цели, указанные в ч. 1 ст. 18 закона № 214-ФЗ.

То есть для процентов по целевому кредиту действует порядок учета, установленный подп. 12 п. 7 ст. 272 НК.

Научим вести учет доходов и расходов компании и составлять отчетность на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы узнаете, как вести бухгалтерский и кадровый учет, работать с ЭДО, использовать аналитику и управленку, сможете легко проходить налоговые проверки. В обновленной программе есть уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 г.

Цена со скидкой 61%: 12 900 рублей вместо 33 000 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Старт 1 сентября.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.