С 2026 года в выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП будет два типа сведений о кодах ОКВЭД
В выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведения об ОКВЭД будут указывать по-другому, сообщает ФНС. Изменения внесены законом от 28.12.2024 № 529-ФЗ.
Раньше в ЕГРЮЛ и ЕГРИП были данные о видах экономической деятельности по ОКВЭД, внесенные в реестры по заявлениям при регистрации бизнеса.
Теперь в реестрах будут содержаться два типа сведений о кодах ОКВЭД:
заявительный тип – сведения, которые указал бизнес при регистрации или внесении изменений в реестр;
отчетный тип – сведения о кодах по ОКВЭД с указанием процентных долей. Их рассчитает и пришлет налоговикам Росстат по итогу деятельности бизнеса за прошедший год.
Сведения об ОКВЭД заявительного типа будут отражаться в выписках уже с середины сентября 2025 года.
Сведения о кодах ОКВЭД отчетного типа добавят в выписки при поступлении такой информации из Росстата начиная с 2026 года.
Мы писали, что при определении отчетного типа кодов ОКВЭД Росстат будет использовать три показателя.
Комментарии1
Т.е. теперь росстату надо расписывать по долям выручку по каждому из 150 оквэдов?!