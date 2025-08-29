С 2026 года в выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП будет два типа сведений о кодах ОКВЭД

В выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведения об ОКВЭД будут указывать по-другому, сообщает ФНС. Изменения внесены законом от 28.12.2024 № 529-ФЗ.

Раньше в ЕГРЮЛ и ЕГРИП были данные о видах экономической деятельности по ОКВЭД, внесенные в реестры по заявлениям при регистрации бизнеса.

Теперь в реестрах будут содержаться два типа сведений о кодах ОКВЭД:

заявительный тип – сведения, которые указал бизнес при регистрации или внесении изменений в реестр;

отчетный тип – сведения о кодах по ОКВЭД с указанием процентных долей. Их рассчитает и пришлет налоговикам Росстат по итогу деятельности бизнеса за прошедший год.

Сведения об ОКВЭД заявительного типа будут отражаться в выписках уже с середины сентября 2025 года.

Сведения о кодах ОКВЭД отчетного типа добавят в выписки при поступлении такой информации из Росстата начиная с 2026 года.

Мы писали, что при определении отчетного типа кодов ОКВЭД Росстат будет использовать три показателя.