🔴 Бесплатный вебинар: НДС и налог на прибыль: изменения и важные вопросы →
Коды ОКВЭД

С 2026 года в выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП будет два типа сведений о кодах ОКВЭД

ФНС меняет порядок отражения кодов ОКВЭД в госреестрах.

В выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведения об ОКВЭД будут указывать по-другому, сообщает ФНС. Изменения внесены законом от 28.12.2024 № 529-ФЗ.

Раньше в ЕГРЮЛ и ЕГРИП были данные о видах экономической деятельности по ОКВЭД, внесенные в реестры по заявлениям при регистрации бизнеса.

Теперь в реестрах будут содержаться два типа сведений о кодах ОКВЭД:

  • заявительный тип – сведения, которые указал бизнес при регистрации или внесении изменений в реестр;

  • отчетный тип – сведения о кодах по ОКВЭД с указанием процентных долей. Их рассчитает и пришлет налоговикам Росстат по итогу деятельности бизнеса за прошедший год.

Сведения об ОКВЭД заявительного типа будут отражаться в выписках уже с середины сентября 2025 года.

Сведения о кодах ОКВЭД отчетного типа добавят в выписки при поступлении такой информации из Росстата начиная с 2026 года.  

Мы писали, что при определении отчетного типа кодов ОКВЭД Росстат будет использовать три показателя.

Автор

Комментарии

1
Главная Главбух PRO