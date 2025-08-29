Кабмин утвердил маркировку звонков с бизнес-номеров

С 1 сентября операторы связи будут заключать с предпринимателями договоры о предоставлении информации для маркировки звонков. Так абоненты смогут понять, какая компания хочет с ними связаться.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 28 августа 2025 года №1300 о маркировке бизнес-звонков.

С 1 сентября 2025 года операторы связи обязаны передавать информацию о компаниях, которые хотят связаться с абонентом.

Согласно постановлению, при входящем вызове на экране телефона будет указано название компании или ИП либо коммерческое обозначение, а также категория вызова. Она определяется в зависимости от сферы деятельности бизнеса. Например, реклама, банк, услуги связи. Текст сообщения может содержать до 32 символов, включая латинские и кириллические буквы и цифры.

«В результате человек сможет увидеть на экране своего телефона не просто неизвестный номер, а название компании и цель звонка. Это лишает мошенников их главного инструмента — анонимности — и позволяет гражданам надежно фильтровать нежелательные и потенциально опасные звонки», — сказал заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко.

Передача информации об организациях будет происходить на основании договора об отображении информации, который операторы заключат с бизнесом.