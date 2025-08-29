🚛 Проезд грузовиков по региональным дорогам может стать платным. Минтранс пока не говорит о сроках

Власти консультируются по концепции введения платы за проезд грузовиков по региональным и муниципальным дорогам. Заявка на разработку размещена на платформе закупок.

В России разрабатывают механизм внедрения платы за проезд грузовиков по региональным и муниципальным дорогам, аналогичной действующей системе «Платон» на федеральных трассах.

О заказе консультационных услуг на сайте ЕИС в сфере закупок узнали в ТАСС.

«Объект закупки – оказание консультационных услуг по разработке концепции создания и эксплуатации систем взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения транспортными средствами, имеющими максимальную разрешенную массу свыше 12 тонн», — говорится в заявке.

Заказчик концепции – ФКУ «Дороги России» Федерального дорожного агентства (Росавтодор). Работы по ее созданию ведет НИУ «Высшая школа экономики». Сумма контракта составляет 73,125 млн рублей.

В Минтрансе заявили, что влияние на экономику распространения системы «Платон» на региональные дороги сейчас оценивается.

«В настоящее время решение о распространении системы "Платон" на региональные дороги не принято. Возможность и варианты распространения системы "Платон" на региональные дороги будет оцениваться после проведения соответствующих исследований и экономического моделирования», — сказали в ведомстве.

Так как исследования пока не проведены, говорить о внедрении системы «Платон» на региональных дорогах и о каких-либо сроках преждевременно, добавил Минтранс.