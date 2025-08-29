Таможенная цена часто больше, чем в инвойсе. Но эту разницу потом можно списать

Таможня может быть не согласна со стоимостью товара и для расчета пошлины и НДС берет статистическую цену, из-за чего в ведомости банковского контроля возникнет разница.

В нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера» разобрали ситуацию: компании поступил товар по инвойсу на одну сумму, а в грузовой таможенной декларации таможня указала другую сумму.

«Как на это реагирует банк? Закрывает паспорт сделки с расхождением», — спрашивает бухгалтер.

Некоторые участники обсуждения сталкивались с таким и ответили, что ситуация нередкая. Таможенная стоимость влияет только на НДС и пошлину, а приходовать по ней товар неправомерно, уточнили бухгалтеры.

«Таможня может быть не согласна со стоимостью товара, и берет не фактическую по инвойсу, а статистическую, с которой считает пошлины и НДС», — пояснили в чате.

Другая участница подтвердила такую практику:

«У нас так же, но уж точно не меньше инвойса, таможня всегда завышает, для сборов», — написала бухгалтер.

И эти данные уйдут в ведомость банковского контроля, а оплата будет по ивойсу, из-за чего возникает разница. Ее можно списать по бухучету, посоветовали в чате.

Научим рассчитывать таможенные пошлины и НДС на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году». Вы узнаете, как составлять контракты, вести учет операций в 1С и работать с договорами. В обновленной программе есть уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 8 900 рублей вместо 35 200 рублей. Осталось 4 места по этой цене.

Старт 1 сентября.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.