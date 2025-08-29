Бюджетные поступления от акцизов на жидкости для вейпов рухнули на 96%

Число потребителей вейпов растет, но по официальной статистике продажи снижаются. Это может говорить о том, что бизнес ушел в тень после увеличения акцизов.

С января по июль 2025 года бюджет получил 14,5 млн рублей от акцизов на никотиносодержащие жидкости. Для сравнения, за тот же период 2024 года поступления составили 430,3 млн рублей. Значение сократилось на 96%.

Подобная динамика может говорить о том, что производители вейпов массово уходят в тень после того, как для них в два раза повысили акцизы. Сейчас доля теневого сектора составляет свыше 85%. Об этом пишет «Коммерсант».

Росалкогольтабакконтроль объяснил, что сокращение поступлений связано с тем, что с середины 2024 года производить жидкости для вейпов могут только компании с лицензией. Однако директор Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ) Герман Лукашов считает основной причиной уход бизнеса в тень, ведь потребителей вейпов стало больше, спрос на продукцию не падает, а на рынке нет дефицита.

«Число потребителей никотиносодержащих жидкостей растет, но статистика говорит, что их продажи снижаются», — сказал Советник президента ОА «Меридиан Трейд» (эксклюзивный дистрибутор бренда HQD) Марк Дудко.

Также он добавил, что справедливо было бы установить ставку акциза в 8,8-10 рублей за 1 мл. В 2024 году акциз для производителей вейпов увеличили с 20 до 42 рублей за 1 мл.

Недавно мы писали, что за год компаний, которые выпускают жидкость, сократилось в 23 раза: со 117 до 5.