🧾 С 1 сентября 2025 введены новые обязательные и дополнительные реквизиты кассового чека

Все кассы должны соответствовать новым нормам, но больше всего изменений касаются тех, кто работает с маркированными товарами.

С 1 сентября вступили в силу новые правила оформления кассовых чеков. Изменения введены приказом ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236.

В первую очередь нововведения затронут пользователей ККТ, которые работают с маркированными товарами.

Теперь при реализации товара с маркировкой в уведомлении о его реализации нужно будет включать:

тег 1011 – «Часовая зона»;

тег 2040 – «Номер ФД кассового чека (чека коррекции)» - для идентификации связанного с данным уведомлением кассового чека.

«Если маркированный товар оплачен через интернет, то в уведомлении о выбытии маркированного товара и в кассовом чеке обязательно нужно будет указывать новый тег 1125 — "Признак расчета в "Интернет". Такой же признак добавлен в кассовый чек», — отметила ФНС.

Есть и другие изменения. Так, в составе чеков должны быть дополнительные реквизиты, связанные с безналичными расчетами. Пока их включение в чеки остается на усмотрение пользователей ККТ.

Нововведения направлены на повышение прозрачности расчетов и учета маркированных товаров, сообщали налоговики.