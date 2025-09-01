ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
С какими тайнами работает бухгалтер, надо ли платить премию уволенному работнику, зачем нужен реестр обязательных требований: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 25 по 31 августа 2025 года.

  1. Что такое коэффициент трудового участия и для чего он применяется. Мини-курс

  2. Обезличивание персональных данных: с 1 сентября 2025 года — по-новому

  3. Все о налогах и проверках 2025-2026: новые правила, штрафы, лайфхаки. Конспект вебинара с видео

  4. Нужно ли выплачивать премию уволенному работнику за выполнение показателей. Мини-курс

  5. Материальная помощь к 1 сентября 2025 года: можно ли выплатить и как это сделать

  6. Порядок установления неполного рабочего времени для беременной сотрудницы. Мини-курс

  7. Бухгалтерские проводки по аренде автомобиля

  8. Как удерживать НДФЛ у дистанционного исполнителя и сотрудника-нерезидента. Мини-курс

  9. «Секрет фирмы» и не только: с какими тайнами работает бухгалтер и что будет за их разглашение

  10. Зачем нужен реестр обязательных требований и что в нем можно узнать. Мини-курс

  11. Продажа основных средств на УСН

