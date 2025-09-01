50% работающих россиян хотят уйти в собственный бизнес

Исследование показало, специалисты в каких сферах больше всего стремятся открыть свое дело.

Часть россиян, работающих в найме и рассматривающих вакансии, хотят уйти в предпринимательство в течение 1-2 лет. Такие результаты показал опрос, проведенный Точка Банком и hh.ru, результаты есть у «Клерка».

Так, открыть свой бизнес в ближайшие год-два активно планируют 14% опрошенных, 36% — начинают думать об этом, 27% — пока не решили, а 23% совсем не собираются уходить в бизнес.

Мужчины планируют открыть бизнес чаще, чем женщины: 16% против 11%. Больше стремятся начать свое дело молодые люди от 18 до 24 лет — 17%. Но и среди 45-54-летних россиян таких 13%.

Самыми активными регионами оказались Самарская область, Татарстан и Иркутская область — здесь активно планируют уйти в бизнес 21%, 19% и 18% респондентов. Не хотят начинать предпринимательскую деятельность в Ростовской области, Башкортостане и Тюменской области — 8%, 9% и 10% желающих.

Активнее всего планируют переход в бизнес те, кто уже предоставляют услуги предпринимателям. Так, в сфере обучения и консалтинга планируют начать свое дело 27% опрошенных.

Также хотят открыть бизнес работники сферы услуг для населения (салоны, клининг, доставки), управления, HR, административный персонал и IT — 20-22%.

В неопределенном будущем из тех, кто сейчас работает в найме или рассматривает вакансии, хотели бы полностью уйти в бизнес 81%. Еще 14% хотели бы совмещать найм и свое дело, а 3% хотели бы работать, но заниматься бизнесом как хобби.

