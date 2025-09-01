Свыше 60% школьников пользуются нейросетями для учебы

В качестве помощника в учебе больше 60% российских школьников используют искусственный интеллект. Четверть из них просто общается с нейросетями.

Регулярно обращаются к помощи ИИ 17%. Чаще всего школьники пользуются нейросетями для помощи в учебе (63%), развлечений (51%), поиска информации (45%), генерации текстов и проектов (31%), общения (25%). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса онлайн-опросов Anketolog.ru.

Самым популярным у школьников стал ChatGPT (67%), на втором месте — Google Gemini (20%), на третьем — DeepSeek (18%). Также ученики прибегают к помощи голосовых помощников Алиса и Маруся (8%).

Больше половины школьников (54%) пользуются нейросетями через мессенджеры. Например, в Telegram. Треть участников опроса заходит на официальные сайты ИИ, а 31% — устанавливает специальное приложение для нейросетей.