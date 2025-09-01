В Минцифры перечислили новые способы защиты от мошенников — они начали действовать с 1 сентября 2025

Можно отказаться от спам-звонков и назначить доверенное лицо для подтверждения банковских операций, а также установить самозапрет на оформление сим-карты.

С 1 сентября 2025 года начали действовать меры по борьбе с мошенничеством, которые будут защищать население от киберпреступников.

Теперь абоненты смогут установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи. Это можно сделать на Госуслугах и в некоторых МФЦ. Так злоумышленники не смогут зарегистрировать сим-карту на ваше имя. Снять подобный запрет можно только при визите в МФЦ. Об этом сказано на сайте Минцифры.

Коды для восстановления доступа к Госуслугам не будут приходить во время телефонного звонка. Мошенники больше не смогут удерживать внимание пользователей портала, у которых просят продиктовать этот код доступа.

Сим-карту нельзя передавать третьим лицам. Исключение сделали только для близких родственников: детей, супругов, родителей, бабушек, дедушек, внуков, родных и сводных братьев или сестер. А также для случаев, когда кто-то попросил телефон, чтобы сделать звонок.

Дополнительно разрешили передавать сим-карту органам государственного и местного самоуправления, которые находятся при исполнении служебных обязанностей, а также экстренным оперативным службам.

С 1 сентября россияне смогут назначить доверенное лицо, к которому банк будет обращаться для подтверждения финансовых операций. Например, при переводе денег.

Можно отказаться от обзвонов, для этого нужно направить заявление своему оператору связи. Исключение сделают для вызовов от органов власти и подведомственных им организаций. Массовые звонки будут только при условии получения предварительного согласия абонента.