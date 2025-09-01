В России действует 87 соглашений об избежании двойного налогообложения

ФНС тестирует электронный сервис, который позволит уточнить нормы законов или административные процедуры при выходе бизнеса на зарубежный рынок. Об этом рассказала замглавы ФНС Юлия Шепелева.

В последние четыре года несырьевой экспорт в дружественные страны вырос на 25%. Для этого ФНС упрощает налоговые процессы за счет соглашений с зарубежными коллегами и цифровизации.

«Налоговое сотрудничество идет за бизнесом, за инвестициями. К примеру, если вы как гражданин РФ имеете счет за пределами нашей страны, то процентный доход будет облагаться. И он может облагаться как в той стране, где у вас счет, и там, где вы получили этот доход, так и в РФ. В этой связи может возникнуть двойное налогообложение», — пояснила Шепелева.

Задача налоговых органов и Минфинов двух стран – договориться, чтобы налог платили в одной из них, либо производили зачет. В общей сложности сейчас действует 87 соглашений об избежании двойного налогообложения, добавила она.

В 2024 году руководители налоговых служб стран БРИКС договорились о создании механизма помощи налогоплательщикам. Уже тестируют электронный сервис, который поможет начинающим экспортерам при выходе на зарубежные рынки.

«Когда мы накопим базу вопросов-ответов, мы сделаем ее публичной. То есть, конечно, там не будет наименований компаний, но каждый сможет зайти и увидеть наиболее популярные вопросы и официальные ответы тех налоговых администраций, кому они были адресованы, — заявила Шепелева.

Еще одно направление международной работы ФНС – проекты технического содействия и обмен знаниями со странами СНГ. В 2024 году обучающую программу прошли несколько десятков налоговиков из Таджикистана, а в ближайшие ее пройдут больше 200 специалистов из Узбекистана.