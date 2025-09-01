Розничные инвесторы нарастили активы на брокерских счетах до 11 трлн рублей

Доля облигаций в портфелях инвесторов выросла до 35% или до максимальных значений с конца 2020 года.

Во втором квартале 2025 года приток новых денег на фондовый рынок ускорился. На брокерских счетах стало больше активов розничных инвесторов. Их объем вырос до 11 трлн рублей.

Кроме того, выросло число клиентов брокеров, у которых на счетах больше 10 тыс. рублей. Теперь их стало 5,1 млн.

«Чистые взносы розничных инвесторов составили 574 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем годом ранее. На это повлияло снижение ставок по депозитам и ожидания рынком дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики», — сказано на сайте ЦБ.

Структура инвестиционных портфелей несколько изменилась: доля облигаций выросла до 35%. Это максимум с конца 2020 года. Инвесторы стали фиксировать высокую доходность по долгосрочным ОФЗ и среднесрочным облигациям.

Доля акций российских компаний в портфелях инвесторов сократилась до минимума с конца 2022 года — до 28%. На паи пришлось 16%, причем из них 9% — это паи биржевых фондов денежного рынка.