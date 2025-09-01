Дети с 14 лет смогут работать в выходные во время каникул. Но только следующим летом

С 1 сентября 2025 вступил в силу закон, согласно которому можно привлекать подростков к работе во время летних каникул.

Работодатели получили возможность привлекать детей в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные дни во время летних каникул. Соответствующий закон от 07.04.2025 № 63-ФЗ вступил в силу с 1 сентября.

В частности, на работу подростков смогут направлять центры занятости. Также можно будет работать в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, которые пользуются господдержкой.

Для привлечения несовершеннолетних к работе нужно письменное согласие:

с 15 лет – самого ребенка;

с 14 лет – согласие ребенка и одного из родителей.

для детей-сирот – самого подростка и органа опеки и попечительства.

Раньше подростки могли работать в выходные дни только в рамках творческих профессий. Например, участвовать в театральных постановках или сниматься в кино.