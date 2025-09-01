Для работы центров поддержки начинающих предпринимателей «Мой бизнес» направят 1 млрд рублей

Правительство выделило дополнительно 1 млрд на обеспечение работы центров «Мой бизнес» во всех регионах РФ.

На обеспечение работы центров «Мой бизнес», где самозанятые и предприниматели могут получить услуги для старта и ведения деятельности в формате «единого окна», выделен дополнительно 1 млрд рублей, сообщается на сайте Правительства.

Соответствующее распоряжение от 30 августа 2025 года № 2396-р подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Уверен, что ресурсы позволят привлечь в сектор МСП больше инициативных граждан, которые создадут новые, перспективные проекты как в сфере производства, включая передовые и технологичные изделия, так и сервиса, что будет способствовать укреплению нашей экономики в средне- и долгосрочной перспективе», – заявил Мишустин.

Финансирование позволит расширить действующие инструменты поддержки начинающих предпринимателей и масштабировать на все регионы программу помощи участникам СВО, планирующим заняться бизнесом, отметила пресс-служба кабмина.