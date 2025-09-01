Уклонистов от алиментов предложили принудительно трудоустраивать

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области напомнила, что после ВОВ действовали строгие требования к выплатам алиментов и уголовное наказание за уклонение от их уплаты.

В России предложили ввести принудительное трудоустройство для мужчин, уклоняющихся от уплаты алиментов. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Задолженности по алиментам в стране составляют миллиарды, поэтому здесь бы я ввела эту меру. Она успешно действует на территории нашего дружественного, содружественного государства Белоруссии. То есть, если мужчина говорит, что у него нет дохода, нет работы, а по факту он скрывает свои доходы и не хочет помогать своим детям, то он принудительно трудоустраивается, и с этой зарплаты идет содержание детей», — сказала Мишонова.

Она напомнила, что после Великой Отечественной войны в СССР был налог на бездетность, действовали строгие требования к выплатам алиментов и уголовное наказание за уклонение от их уплаты.

Часть этих мер сегодня вызвала бы отторжение в обществе. Но опыт принудительного трудоустройства мужчин, уклоняющихся от алиментов, мог бы быть актуален и сейчас, уверена чиновница.