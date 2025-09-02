Налоговики разъяснили, как заполнять декларацию по туристическому налогу

Если у бизнеса есть в собственности средства размещения, но в них не оказывают услуги по временному проживанию, то сдавать декларацию по туристическому налогу не нужно.

Начальник отдела камерального контроля в УФНС по Новгородской области Ирина Андреева рассказала, что туристический налог нужно платить организациям и физлицам, которые оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания. Это могут быть отели, гостиницы, хостелы, санатории и др.

Главное условие для уплаты турналога — объект недвижимости должен быть в реестре классифицированных средств размещения. Об этом сказано на сайте ФНС.

Если у бизнеса в собственности есть средства размещения, включенные в реестр классифицированных средств размещения, но в них фактически не оказывают услуги по временному проживанию физических лиц, то представлять декларацию по туристическому налогу в отношении таких средств размещения не нужно.

Форма декларации утверждена приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@. Она состоит из титульного листа, раздела 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет» и раздела 2 «Сведения об объектах налогообложения и расчет суммы налога».

Декларация по туристическому налогу представляется налогоплательщиками не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Налог уплачивается не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (в бюджет по месту нахождения средства размещения в составе ЕНП).