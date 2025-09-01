🎉На «Клерке» уже больше 660 тысяч новостей!

На сайте Клерк.ру красивая цифра — мы выпустили уже 660 тысяч новостных материалов.

1 сентября 2025 года новостные материалы на «Клерке» перешагнули отметку в 660 тыс. публикаций. Каждый день мы стараемся искать для вас самую свежую, важную и полезную информацию из мира налогов, бухгалтерии, законов и финансов.

Новостью с красивой цифрой 660 000 стал материал про освобождение от НДС кафе и ресторанов. Прочитайте его, если еще не видели!

Также вы можете самостоятельно убедиться, что у нас действительно большие и красивые цифры. Раскроем небольшой секрет — последние цифры ссылок показывают порядковый номер материала. Например, эта новость уже 660 009-я.