🔥 ☕ Кафе и рестораны смогут получить освобождение от НДС на свои услуги с 1 октября 2025. Новый лимит доходов

Даже если в 2024 году доходы превысили 2 млрд (по старому лимиту) у общепита еще есть возможность освободиться от уплаты НДС в 2025 году. Льгота положена бизнесу на ОСНО и УСН.

С 2025 года на УСН ввели НДС, но общепит на УСН может пользоваться своей льготой и не платить налог, если соблюдены условия.

Сейчас, чтобы иметь освобождение в 2025 году от уплаты НДС, общепиту нужно соответствовать таким критериям:

иметь доход за 2024 год до 2 млрд рублей;

доля доходов от общепита должна составлять не менее 70%;

среднемесячный размер зарплаты — не ниже средней по отрасли в регионе.

Но с 1 октября изменится лимит доходов — он повышается до 3 млрд. Если доходы в общепите в 2024 году превысили 2 млрд, но не превысили 3 млрд, то можно применять освобождение от НДС с 1 октября 2025! Такие разъяснения дал Минфин в письме № 03-07-11/73563 от 30.07.2025.

Льготу по НДС могут применять кафе, рестораны, бары, буфеты, столовые, бизнес на выездном обслуживание (кейтеринг) и другие объекты общепита.

Подробно о том, кто может использовать льготу и где брать данные по размеру зарплаты, в разборе от эксперта «Клерка» Все условия для НДС-льготы в общепите в 2025 году. С учетом изменений с 1 октября.