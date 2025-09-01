🔥 ☕ Кафе и рестораны смогут получить освобождение от НДС на свои услуги с 1 октября 2025. Новый лимит доходов
С 2025 года на УСН ввели НДС, но общепит на УСН может пользоваться своей льготой и не платить налог, если соблюдены условия.
Сейчас, чтобы иметь освобождение в 2025 году от уплаты НДС, общепиту нужно соответствовать таким критериям:
иметь доход за 2024 год до 2 млрд рублей;
доля доходов от общепита должна составлять не менее 70%;
среднемесячный размер зарплаты — не ниже средней по отрасли в регионе.
Но с 1 октября изменится лимит доходов — он повышается до 3 млрд. Если доходы в общепите в 2024 году превысили 2 млрд, но не превысили 3 млрд, то можно применять освобождение от НДС с 1 октября 2025! Такие разъяснения дал Минфин в письме № 03-07-11/73563 от 30.07.2025.
Льготу по НДС могут применять кафе, рестораны, бары, буфеты, столовые, бизнес на выездном обслуживание (кейтеринг) и другие объекты общепита.
