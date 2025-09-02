🏡 Чтобы использовать здания, сооружения и помещения в них, нужно зарегистрировать права

В Градостроительном кодексе есть положения, которые реализуют принцип «построил – оформи право» для зданий и сооружений, в том числе для объектов долевого строительства. Согласно этому принципу, эксплуатация построенных зданий и сооружений допускается только после их государственной регистрации, сообщило региональное УФНС.

Застройщик и другие лица, имеющие основания для приобретения прав на здание, сооружение (помещения или машино-места в таких зданиях, сооружениях), обязаны подать пакет документов для ввода объекта в эксплуатацию, кадастрового учета либо государственной регистрации прав. Только после этого объекты можно будет эксплуатировать.

Документы нужно подготовить как для объектов, построенных на основании разрешения на строительство, так и для тех, для реконструкции которых разрешение не требовалось.

«Граждане смогут это сделать, в том числе с использованием упрощенного порядка оформления прав на недвижимость, например, “дачной амнистии”», — уточнила налоговая.

Такой порядок обеспечивает защиту прав собственника с точки зрения возможности распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

Имущественные налоги рассчитываются на основании сведений об объектах налогообложения и их правообладателях, направленных в налоговую Росреестром, добавили в УФНС.