❗ Отчитываться по УСН за 2025 год нужно будет по новой форме

ФНС подготовила новую форму декларации для компаний и ИП на упрощенке.

ФНС разработала новую форму декларации по УСН. Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА.

Коррективы внесены в связи с изменением самой упрощенки. Напомним, с 1 января 2025 года компании и ИП на УСН стали плательщиками НДС. Освобождены от него только те, у кого сумма доходов за год не больше 60 млн рублей.

Также 1 января 2025 лимит доходов по УСН подняли до 450 млн рублей, предельную величину остаточной стоимости ОС – до 200 млн, а предельную численность работников — до 130 человек.

Также убрали повышенные ставки налога на УСН (8% и 20%), а оставили только базовые 6% и 15%.

Кроме того, с 2025 года ИП могут учитывать в составе расходов страховые взносы, подлежащие уплате в соответствующем налоговом периоде, а не только уже уплаченные их суммы.

Для учета всех этих изменений ФНС подготовила новую форму декларации по УСН.

В новой форме поменяли штрих-коды, внесли поправки в раздел 2.1.1 «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, (объект налогообложения — доходы)» и раздел 2.2 «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения — доходы, уменьшенные на величину расходов)».

Также проект приказа определяет порядок заполнения декларации и ее электронный формат.

Новая форма декларации будет применяться с 1 января 2026 года, с отчетности за 2025 год.

Действующая форма декларации, утвержденная приказом ФНС от 02.10.2024 ‎№ ЕД-7-3/813@, утратит силу.

