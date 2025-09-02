Бизнес просит смягчить требования для получения лицензий на продажу табака

Табачные лавки зачастую арендуют часть помещений и заключают с собственниками краткосрочные договоры. Тогда как новый законопроект обяжет их иметь длительные договоры аренды. Из-за этого с рынка может уйти половина предпринимателей.

«Опора России» просит вице-премьера Дмитрия Григоренко и заместителя руководителя аппарата правительства Сергея Вельмяйкина отказаться от требования к сроку действия арендных договоров, которое предусмотрено законопроектом о лицензировании оптовой и розничной продажи табака.

Бизнес-сообщество считает, что требование о наличии долгосрочных договоров аренды избыточно для получения лицензии.

Сейчас большинство предпринимателей пользуются краткосрочными договорами, которые не требуют регистрации. Если они не будут подпадать под новые требования, то закроется до половины табачных магазинов. Об этом пишет «Коммерсант».

Минфин хочет, чтобы с 1 сентября 2026 года торговля табачными изделиями без лицензии была запрещена. Пошлина за лицензию на пять лет на оптовый оборот будет 800 тыс. рублей, а на розничную торговлю — 20 тыс. на объект за каждый год работы.

По данным «Яндекс Карт» в начале июля 2025 года в России работали 36,7 тыс. объектов по продаже табака и вейпов. Их число сократилось на 4,9% год к году из-за ожидаемых ограничений.