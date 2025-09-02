Отгул за работу в выходной день исключается из нормы рабочего времени

Работник, который трудился в выходной день, может взять отгул в другой день. Но такой день отдыха исключат из нормы рабочего времени.

Роструд разъяснил порядок расчета среднедневного заработка для случаев, когда сотрудник берет отгул после работы в выходной или праздничный день.

На сайте Онлайнинспекции.рф разобрали ситуацию, когда сотрудница взяла отгулы за работу в выходные, из-за чего ее оклад уменьшился. Без учета отгулов она должны была отработать 12 дней из 23, а работодатель рассчитал среднедневной заработок с учетом отгулов как 9 из 20 дней.

«День отдыха, предоставленный за работу в выходной день, должен исключаться из нормы рабочего времени. Расчет верный», — ответил Роструд.

Ведомство напомнило, что право работника взять день отдыха за работу в выходной или нерабочий праздничный день закреплено в ч. 4 ст. 153 ТК. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

