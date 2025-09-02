🍂 Сбрасываем старые цены на онлайн-курсы! Успейте купить курсы со скидками до 75%
Новые правила работы уже вступили в силу! Одному разобраться во всех нововведениях нереально, потому что большинство из них касается всех бухгалтеров, а не специалистов какой-то узкой сферы. Поэтому мы обновили наши онлайн-курсы и сделали их еще полезнее!
Успейте купить самые свежие онлайн-курсы для работы без стресса этой осенью со скидками -75%.
Не тяните! Предложение действует до 3 сентября.
Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С
Вы научитесь рассчитывать зарплату, налоги и средний заработок для пособий и отпусков, вести учет мигрантов, составлять отчетность и правильно оформлять согласия на сбор персональных данных с 1 сентября 2025 года.
Цена со скидкой 74%: 4 900 руб. вместо
18 990 руб. Осталось 4 курса по этой цене!
Новые правила по защите персданных - 2025
Вы научитесь работать с персональными данными, составлять уведомления и отвечать на требования Роскомнадзора. Мы обновили программу и добавили урок по порядку получения согласий на обработку персональных данных, а также новую форму согласия с 1 сентября 2025 года.
Цена со скидкой 67%: 4 900 руб. вместо
14 990 руб. Осталось 5 курсов по этой цене!
Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С
Вы узнаете, как рассчитывать средний заработок, командировочные и премии, оформлять кассовые чеки, ТОРГ-12 и акты выполненных работ, вести учет мигрантов и предоставлять отгулы по правилам, которые вступили в силу 1 сентября 2025 года.
Цена со скидкой 69%: 4 900 руб. вместо
15 950 руб. Осталось 3 курса по этой цене!
Кассы-2025, учет денежных средств и расчетных операций
Вы узнаете, как поставить на учет ККТ и работать с онлайн-кассами, научитесь вести кассовые и расчетные операции, контролировать состояние расчетов. Сможете оформлять первичные документы и избегать блокировки счетов по 115-ФЗ.
Цена курса со скидкой 55%: 4 900 руб. вместо
10 900 руб. Осталось 6 курсов по этой цене!
Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию