🍂 Сбрасываем старые цены на онлайн-курсы! Успейте купить курсы со скидками до 75%

Деревья сбрасывают листья, а мы цены на онлайн-курсы! До 3 сентября вы можете купить самые популярные курсы «Клерка» по учету на маркетплейсах, бухгалтерии с нуля, УСН и защите персональных данных со скидками до 75%.

Новые правила работы уже вступили в силу! Одному разобраться во всех нововведениях нереально, потому что большинство из них касается всех бухгалтеров, а не специалистов какой-то узкой сферы. Поэтому мы обновили наши онлайн-курсы и сделали их еще полезнее!

Успейте купить самые свежие онлайн-курсы для работы без стресса этой осенью со скидками -75%.

Каталог курсов

Не тяните! Предложение действует до 3 сентября.

Вы научитесь рассчитывать зарплату, налоги и средний заработок для пособий и отпусков, вести учет мигрантов, составлять отчетность и правильно оформлять согласия на сбор персональных данных с 1 сентября 2025 года.

Цена со скидкой 74%: 4 900 руб. вместо 18 990 руб. Осталось 4 курса по этой цене!

Купить курс

Вы научитесь работать с персональными данными, составлять уведомления и отвечать на требования Роскомнадзора. Мы обновили программу и добавили урок по порядку получения согласий на обработку персональных данных, а также новую форму согласия с 1 сентября 2025 года.

Цена со скидкой 67%: 4 900 руб. вместо 14 990 руб. Осталось 5 курсов по этой цене!

Купить курс

Вы узнаете, как рассчитывать средний заработок, командировочные и премии, оформлять кассовые чеки, ТОРГ-12 и акты выполненных работ, вести учет мигрантов и предоставлять отгулы по правилам, которые вступили в силу 1 сентября 2025 года.

Цена со скидкой 69%: 4 900 руб. вместо 15 950 руб. Осталось 3 курса по этой цене!

Купить курс

Вы узнаете, как поставить на учет ККТ и работать с онлайн-кассами, научитесь вести кассовые и расчетные операции, контролировать состояние расчетов. Сможете оформлять первичные документы и избегать блокировки счетов по 115-ФЗ.

Цена курса со скидкой 55%: 4 900 руб. вместо 10 900 руб. Осталось 6 курсов по этой цене!

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».