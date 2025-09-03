В Китае туристы смогут оплачивать покупки QR-кодом и картой «Мир»

Оплата покупок по QR-коду в Китае ничем не будет отличается от платежей в России, у туристов деньги спишут с карт российских банков.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Россия работает над тем, чтобы туристы смогли в Китае пользоваться оплатой по QR-коду и картам «Мир».

«Здесь мы сейчас работаем на одном из самых перспективных направлений, мне кажется, — это использование куар-кодов, потому что в Китае это практически номер один расчетный инструмент», — сказал Андрей Костин.

Также до добавил, что организовать оплату QR-кодам проще, поскольку они напрямую не задействуют банковскую систему.

Платежи по QR-коду в Китае ничем не будут отличаться от существующей в России системы, оплата пройдет с карт российских банков.

Недавно мы писали, что с 15 сентября 2025 года Китай установит на год пробный безвизовый режим с Россией.