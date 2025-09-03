ЦОК ОК МП 03.09 Мобильные
Мошенники собирают информацию о жертвах через Росреестр

Чтобы наладить контакт с потенциальными жертвами, мошенники стали использовать сведения о недвижимости из Росреестра.

Злоумышленники для обмана россиян начали использовать сведения из Росреестра о недвижимости. Они включают эту информацию в методы социальной инженерии, чтобы выглядеть убедительнее.

«Социальные инженеры при таргетированных атаках стали использовать информацию из Росреестра о недвижимости людей. Происходит атака следующим образом — злоумышленники узнают об объектах недвижимости, находящихся в собственности конкретного человека», — сказал гендиректор SafeTech Денис Калемберг.

Информация о том, что принадлежит человеку, становится точкой контакта с ним. Мошенники могут сообщить о срочной проверке счетчиков, для проведения которой нужно сообщить код из СМС-сообщения. Они во время разговоров могут пожаловаться на плохую связь «из-за глушилок», если потенциальная жертва задает неудобные вопросы. Например, почему сообщение о входе в Госуслуги пришло не от Госуслуг.

Подходы и сценарии могут быть разными, но основная цель — заставить человека перевести деньги на «безопасный счет», назвать код подтверждения банковской операции или установить на телефон вредоносную программу.

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    мошенники стали использовать сведения о недвижимости из Росреестра.

    А для зачем Росреестр им это предоставляет?

    И можно ли его (этого реестра) привлечь к ответственности?

    Да кстати... А росреестр соблюдает законодательство о персональных данных? Он ведёт 33 папочки документов с порядком работы со сведениями?

  • Светлана

    Вообще-то Росреестр НЕ собственникам не должен предоставлять никаких сведений. а по факту....

  • Ирина

    Подведем итоги, все реестры создаются для удобства использования мошенниками)))

