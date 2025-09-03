❗ Движения средств по карте, которая указана в приложении «Мой налог», не влияют на расчет НПД
УФНС уточнило самозанятым, что движения денег по счету карты, указанной в приложении «Мой налог», не влияют на расчет налога для самозанятого.
Банковскую карту, которую самозанятые привязывают в мобильном приложении, используют только для уплаты налога на профессиональный доход (НПД). Главный отчетный документ для признания дохода — чек, который они формируют в момент расчета с заказчиком.
«Именно чек подтверждает размер дохода плательщика НПД и определяет сумму налога. На основании сформированных за месяц чеков приложение автоматически рассчитывает сумму налога», — сказано на сайте ФНС.
Доходы самозанятых облагаются по ставке 4% при расчетах с физлицами и по ставке 6%, если заказчик — ИП или компания.
Уведомления об уплате налога приходят автоматически до 12-го числа каждого месяца. Уплатить НПД нужно до 28-го числа. Если включить автоплатеж, то деньги автоматически спишут с привязанной банковской карты.
