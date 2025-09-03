Компания должна платить НДФЛ, если что-то заказывает для сотрудников на маркетплейсах

Онлайн-заказы для сотрудников считаются доходом, который они получили в натуральной форме, а значит с него нужно уплатить налог.

Если организация оплачивает за физлиц товары, работы, услуги или имущественные права через онлайн-платформы, то это признают доходом, который сотрудник получил в натуральной форме. С такой покупки нужно уплатить НДФЛ: об этом сказано в письме Минфина от 29 мая 2025 г. № 03-04-06/52806.

При определении налоговой базы по НДФЛ учитывают все доходы сотрудников как в денежной, так и в натуральной форме, а также доходы в виде материальной выгоды.

«При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых им заинтересованному лицу в денежной форме. При этом сумма НДФЛ не может превышать 50% суммы выплачиваемого дохода», — сказано на сайте ФНС.

УФНС также напоминает, что суммы, которые работодатели уплатили за оказание медицинских услуг своим работникам, их супругам, родителям, детям, не подлежат налогообложению.