Как с ОСНО перейти на УСН и обратно: налоговики привели нюансы

Поменять систему налогообложения можно с нового календарного года. Об этом уведомляют налоговую.

УФНС рассказало, как ИП и юрлицам на ОСНО перейти на упрощенку и обратно.

«Организации и ИП, желающие перейти на УСН со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства предпринимателя», — напомнили налоговики.

Это нужно сделать до 31 декабря календарного года, предшествующего году, начиная с которого запланирован переход на УСН.

В уведомлении указывают выбранный объект налогообложения. Юрлица также указывают:

остаточную стоимость ОС;

размер доходов по состоянию на 1 октября.

Перейти на УСН или на другие режимы налогообложения компании и ИП могут добровольно.

Налогоплательщики на упрощенке могут перейти на ОСНО с начала нового календарного года. Для этого нужно отправить в свою налоговую уведомление об отказе от применения УСН в срок не позднее 15 января года, в котором намерены начать применять ОСНО. Форма уведомления об отказе от применения УСН (№ 26.2-3) утверждена приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@.

Налогоплательщик, который перешел с УСН на другой режим налогообложения, сможет вернуться на УСН не ранее чем через один год после того, как утратил право на применение спецрежима.

Подробнее о том, как сменить режим налогообложения и перейти на УСН, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С». Вы научитесь вести учет на спецрежиме, рассчитывать налоги и средний заработок, премии и надбавки, оформлять кассовые чеки, вести учет мигрантов и работать с ЭДО с 1 сентября 2025 года.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 69% за 4 900 руб. вместо 15 950 руб.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».