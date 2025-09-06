😲 AI и Vibe Coding, возможно, начали заменять программистов

Аналитики фиксируют в 2025 году развитие нового ИТ-тренда, который в ближайшем будущем имеет все шансы вновь изменить рынок труда и технологий.

За последние годы российская ИТ-сфера на фоне роста спроса на отечественное ПО и квалифицированных ИТ-специалистов сильно шагнула вперед. В частности, это видно на примере изменения спроса на ряд навыков.

В частности, в ИТ-вакансиях с начала 2025 года российские работодатели упомянули более 100 раз Vibe Coding – метод программирования, при котором разработчик ставит задачу ИИ, а нейросеть выполняет большую часть написания кода. За год упоминаний Vibe Coding в целом по стране выросло на 27%.

Это отмечают аналитики hh.ru, результаты исследования есть у «Клерка».

«Влияние метода Vibe Coding на рынок труда и развитие ИТ-сферы есть, и оно достаточно большое. С одной стороны, помощь нейронок действительно снимает груз рутинных задач с плеч программистов. А ведь именно эта рутина “сжигает” силы и нервы работников каждый день. Это значит, что для разработчика освобождается время для глубокой и качественной работы: генерации идей, решения действительно сложных бизнес-задач, разработки стратегии, обучению новому в профессии и т. п. С другой стороны, Vibe Coding с учетом текущего развития ИИ находится на таком уровне, когда разработчикам необходимо следить за тем, что пишет нейросеть, вовремя ее поправлять, чтобы не было критических ошибок. Между тем данный тренд ярко иллюстрирует, что навык обращения с АI и ИИ не просто становится важным, потому что это модно и надо быть в тренде, а потому что это делает ИТ-специалиста более конкурентным, выделяет на фоне массы тысяч других желающих найти работу в ИТ. Для справки: активность ИТ-соискателей с начала 2025 года уже выросла на 24% год к году. В среднем ежемесячно в этом году обновляли свои резюме на hh.ru более 724 тыс. российских ИТ-специалистов», — отмечает Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Она добавила, что напрашивается еще один вывод: ИТ-профессии все больше сливаются с ИИ, где последний играет не просто роль помощника, а при должном умении — союзника. Это может среди прочего значить, что ценность примитивного написания кода со временем будет теряться, а значит в ИТ-индустрии все больше будет цениться ряд подтвержденных навыков, знаний и компетенций.

Наибольшее число вакансий для Vibe Coding-разработчиков сейчас размещают работодатели из Москвы и Санкт-Петербурга. При этом 90% таких вакансий — удаленка, а значит могут откликаться жители любых регионов РФ.

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для Vibe Coding-разработчиков достигла 140 тыс. рублей. Одни из самых высоких зарплат в подобных вакансиях в 2025 году предлагали работодатели из Санкт-Петербурга (от 180 тыс.) и Москвы (от 1 600 $).