Срок уплаты страховых взносов в фиксированном размере перенесли на 28 декабря

Налоговая служба рассказала, как уплачиваются фиксированные страховые взносы в 2025 году.

Фиксированный размер взносов для лиц, занимающихся частной практикой, на 2025 год установлен в размере 53 658 руб.

В 2026 году он вырастет до 57 390 руб., в 2027 году — до 61 154.

Срок уплаты фиксированных взносов перенесли на 28 декабря (был 31 декабря). То есть теперь он синхронизирован с общим сроком уплаты всех налогов и взносов — 28 числа, уточнила ФНС.

«Напоминаем, что законодательство позволяет не платить страховые взносы в фиксированном размере за отдельные периоды. Например, за время прохождения военной службы или ухода за ребенком в возрасте до полутора лет», — отметила служба.

Чтобы получить освобождение, ИП, адвокаты, медиаторы, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой, могут направить в налоговый орган заявление по форме КНД 1150081 и подтверждающие документы.

Сделать это необходимо в течение трехлетнего срока с даты возникновения права на такое освобождение.

Так как норма заработала с начала 2025 года, налоговики могут отказать в освобождении по заявлению, поданному с нарушением срока, только с 2028 года – по истечении трехлетнего периода после начала вступления в силу нормы.